Es wird erwartet, dass die Bank of Thailand bei ihrer Sitzung am Mittwoch den Leitzins bei 0,50% belassen wird, so der Ökonom der UOB Group Lee Sue Ann. Wichtige Zitate "Wir gehen davon aus, dass die BOT den Zinssatz in diesem Jahr um 25 Basispunkte anheben wird, möglicherweise schon im 3. Quartal 22, als Reaktion auf die höheren Inflationsrisiken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...