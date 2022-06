Der neue Prototyp verwendet ein Dreifach-Verbunddesign, bei dem die Solarzelle zwischen zwei Folienschichten eingebettet ist. Das Modul soll in einer Vielzahl von Fahrzeugen eingesetzt werden, eine Anwendung, die einen hohen Wirkungsgrad und eine leichte Konstruktion erfordert. Seine Umwandlungseffizienz übertrifft die eines ähnlichen Moduls von Sharp aus dem Jahr 2016, das einen Wirkungsgrad von 31,17 Prozent erreichte - damals ein Weltrekord.von pv magazine International Sharp hat einen Wirkungsgrad von 32,65 Prozent in einem leichten, flexiblen Solarmodul in praktischer Größe erreicht. Es sei ...

