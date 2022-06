Für das laufende Jahr gehen sie neu von einem BIP-Wachstum von 2,2 Prozent aus, nachdem sie bisher ein Plus 2,5 Prozent vorausgesagt hatten.St.Gallen - Die Schweizer Wirtschaft verliert nach Ansicht der Raiffeisen-Ökonomen an Schwung: Für das laufende Jahr gehen sie neu von einem BIP-Wachstum von 2,2 Prozent aus, nachdem sie bisher ein Plus 2,5 Prozent vorausgesagt hatten. Die globalen Bremsfaktoren werden zwar auch in der Schweizer Industrie ihre Spuren hinterlassen. Diese sei aber weniger energieintensiv und weniger...

