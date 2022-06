Der Euro hat am Mittwochmorgen leicht nachgegeben und ist wieder unter die Marke von 1,07 US-Dollar gefallen.Frankfurt - Der Euro hat am Mittwochmorgen leicht nachgegeben und ist wieder unter die Marke von 1,07 US-Dollar gefallen. Druck kam vom Dollar, der gegenüber vielen Währungen aufwertete. Am Morgen kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,0686 Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Auch der Franken ist etwas schächer geworden zum US-Dollar. Das USD/CHF-Paar wird aktuell zu 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...