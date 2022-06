Zalando Short: 85-Prozent-Chance! von Harald Zwick - 08.06.2022, 08:30 Uhr Trotz der Wachstumsdelle beim Umsatz will Zalando sowohl an den kurzfristigen als auch an den langfristigen Zielen weiter festhalten. Gelingt dies nicht, bleibt der Abwärtstrend weiter aufrecht. Der nächste Wegweiser für die Kursentwicklung ist der Zinsentscheid der EZB am kommenden Donnerstag. Am 5. Mai veröffentlichte Zalando die Ergebnisse zum 1. Quartal 2022. Europas größtes Modeportal meldete für das erste Quartal einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...