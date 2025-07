Die Aktie von Novo Nordisk hatte sich seit dem Tief Mitte April schön nach oben arbeiten können. Beim Versuch, die 90-Tage-Linie nachhaltig zu überwinden, ist das Papier jedoch gescheitert. Zuletzt stand der Wert nun wieder deutlich unter Druck und auch das April-Tief rückt erneut näher. DER AKTIONÄR analysiert die jüngsten Entwicklungen beim Unternehmen und am Markt und verrät, was Anleger in den kommenden Monaten erwarten können.

