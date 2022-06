FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.06.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3700 (4300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS B&M PRICE TARGET TO 460 (630) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 280 (325) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1710) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS MADE.COM PRICE TARGET TO 72 (90) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 198 (215) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 229 (233) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 420 (360) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 95 (90) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4700 (4650) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3090 (3475) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 2955 (3090) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BT GROUP TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 185 (140) PENCE - HSBC RAISES DR. MARTENS PRICE TARGET TO 380 (355) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 730 (720) PENCE - 'BUY' - HSBC REINITIATES NATIONAL EXPRESS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 315 PENCE - JEFFERIES RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 991 (972) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES STARTS PENSIONBEE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 220 PENCE - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 5300 (5400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS CARNIVAL PRICE TARGET TO 1050 (1300) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 618 (547) P - 'EQUAL-WEIGHT' - UBS CUTS B&M PRICE TARGET TO 385 (560) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 3000 (3450) PENCE - 'BUY'



