Der SMI, der zeitweise bis auf 11'450 Zähler gesunken ist, notiert um 11.00 Uhr um 0,40 Prozent tiefer auf 11'488,48 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einer freundlichen Eröffnung rasch wieder an Schwung verloren und notiert schwächer. Im Fokus der Anleger stünden weiterhin die Themen Inflation und Zinsen. Daher hielten sich die Anleger vor dem am Donnerstag anstehenden Zinsbeschluss der Europäischen Zentralbank (EZB) und den US-Inflationsdaten am Freitag zurück. Am Donnerstag dürfte die...

