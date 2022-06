Mehr als 70 Prozent der Wählerinnen und Wähler im unterfränkischen Üchtelhausen im Landkreis Schweinfurt votierten in einem Bürgerentscheid für die Errichtung von bis zu sechs Windenergie-Anlagen auf dem Gemeindegebiet. "Das klar positive Votum der Menschen in Üchtelhausen ist ein starkes Signal für den Ausbau der Windenergie in der Region und in ganz Bayern", sagt Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger zu dem Ausgang von dem Bürgerentscheid für Windenergie. "Es beweist, dass transparente, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...