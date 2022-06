Mit der Kooperation mit LG Electronics soll der Umstieg auf Wärmepumpen in Deutschland beschleunigt werden. Bis Ende 2023 will Thermondo knapp 10.000 Wärmepumpen im Bestand neu installieren.Für einen rascheren Umstieg auf Wärmepumpen haben sich Thermondo und LG Electronics zusammengetan. Seit Anfang Juni bieten sie gemeinsam ein Mietmodell für Wärmepumpen an. Los geht es bei einem monatlichen Festpreis von 159 Euro, der den Hausbesitzern einen Umstieg auf die klimafreundliche Wärmeversorgung ohne hohe Anfangsinvestitionen ermöglichen soll. Das Angebot gilt bundesweit. Inbegriffen im Mietmodell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...