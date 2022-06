Der Spotmarktpreis und die Marktwerte für Windkraft an Land und auf See erhöhten sich ebenfalls. Zum Monatsende gab es dabei noch zwei Phasen mit vier und sieben Stunden, in denen der Strompreis negativ war.Im Mai haben sich die Strompreise und Marktwerte an der Börse wieder leicht erhöht. Nach einem deutlichen Abfall im April legte der durchschnittliche Spotmarktpreis im Mai auf 17,748 Cent pro Kilowattstunde zu. Auch Photovoltaik-Anlagenbetreiber in der Direktvermarktung konnten sich bei hoher Erzeugung über eine Steigerung des Marktwertes Solar von 14,566 auf 15,132 Cent pro Kilowattstunde ...

