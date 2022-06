Die CS kommt nicht aus den roten Zahlen. Das schwierige Marktumfeld macht der skandalgeplagten Grossbank besonders zu schaffen. Nun soll State Street an einer Übernahme interessiert sein.Zürich - Die Credit Suisse kommt nicht aus den roten Zahlen. Das schwierige Marktumfeld macht der skandalgeplagten Grossbank besonders zu schaffen. Nach einer Gewinnwarnung für das zweite Quartal bricht der Aktienkurs am Mittwoch ein. Die Marktbedingungen seien im zweiten Quartal 2022 weiterhin schwierig, teilte die Grossbank am Mittwoch mit. Besonders harzig läuft es offenbar im Investment...

