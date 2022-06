Zur Wochenmitte erwiesen sich robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone als Stütze für den Euro.Frankfurt - Der Euro ist am Mittwoch deutlich über 1,07 US-Dollar gestiegen. Die Gemeinschaftswährung war im frühen Handel noch etwas unter Druck geraten, zog aber bereits am späten Vormittag an und kostete zuletzt 1,0737 Dollar. Auch zum Schweizer Franken machte der EuroBoden gut und kostete zuletzt 1,0459 Franken nach 1,0411 am Morgen. Der US-Dollar ging wenig verändert mit 0,9742 Franken um.

Den vollständigen Artikel lesen ...