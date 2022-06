Der europäische Leitindex EuroStoxx50 geht mit einem Minus von 0,47 Prozent auf 3788,93 Punkte aus dem Handel.Paris / London - Die grössten Börsen Europas haben am Tag vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) nachgegeben. Allerdings verringerten sie ihre Verluste, nachdem die technologielastige US-Börse Nasdaq nach dem Handelsstart am Mittwoch den Weg ins Plus fand und auch die Standardwerte in den USA nur noch minimal nachgaben.

