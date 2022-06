FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BRYAN GARNIER RAISES COMPASS GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2050 (1375) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 2310 (2680) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 360 (435) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE STARTS BP WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 440 PENCE - CREDIT SUISSE STARTS SHELL WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 3000 PENCE - GOLDMAN CUTS WISE PRICE TARGET TO 810 (950) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS COMPASS GROUP TO 'HOLD' (BUY) - HSBC CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2200 (2500) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES AVAST TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 620 (584) PENCE - JEFFERIES CUTS DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 270 (350) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INTERMEDIATE CAPITAL PRICE TARGET TO 2800 (2750) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ENQUEST PRICE TARGET TO 41 (47) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 2200 (2590) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES INFORMA TO 'BUY' (HOLD) - MORGAN STANLEY CUTS FEVERTREE DRINKS TARGET TO 1600 (2000) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2700 (2800) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES AVEVA PRICE TARGET TO 2775 (2725) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BRITVIC TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 940 (985) P - PEEL HUNT RAISES FULLER SMITH & TURNER TO 'BUY' - RBC CUTS CMC MARKETS PRICE TARGET TO 390 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/HSBC CUTS COMPASS GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1990 (1970) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

