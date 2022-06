Ein Solarpark mit 7,5 Megawatt ist für die Anlage mit einem Batteriespeicher mit 3 Megawatt Leistung und 4 Megawattstunden Kapazität gekoppelt. Baywa re sicherte sich für das Projekt einen Zuschlag in der Innovationsausschreibung.Baywa re hat in Baden-Württemberg eine der bislang größten Kombinationen aus Photovoltaik-Kraftwerken und Batteriespeichern realisiert. Der Solarpark "Spitalhöfe" mit einer Leistung von 7,5 Megawatt sei dabei mit einem Speicher mit 3 Megawatt Leistung und 4 Megawattstunden Kapazität gekoppelt worden, teilte das Münchner Unternehmen am Donnerstag mit. Zudem sei auf Artenschutz ...

