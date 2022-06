Credit Suisse-Chef Thomas Gottstein sieht die Grossbank bei ihrem Umbau trotz widriger Bedingungen an den Märkten auf Kurs.Zürich - Credit Suisse-Chef Thomas Gottstein sieht die Grossbank bei ihrem Umbau trotz widriger Bedingungen an den Märkten auf Kurs. 2022 werde aber klar ein Übergangsjahr, sagte er am Donnerstag an einer Investorenkonferenz. Fragen zu den jüngsten Gerüchten um Kaufinteressenten für die Bank schmetterte er dagegen ab. Die Entwicklung der Märkte in den ersten fünf Monaten 2022 habe es der Bank...

Den vollständigen Artikel lesen ...