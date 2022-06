Der USD/CNH könnte in den nächsten Wochen die Konsolidierungsphase zwischen 6,6200 und 6,7200 ausweiten, so die Devisenstrategen der UOB Group Lee Sue Ann und Quek Ser Leang. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Unsere Erwartung, dass sich der USD in einer Spanne von 6,6420/6,6770 bewegen würde, erwies sich als unzutreffend, da er auf einen Höchststand ...

