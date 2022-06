Das EUR/CHF-Währungspaar notierte mit zuletzt 1,0413 gegenüber dem Vorabend kaum verändert, aber deutlich tiefer als noch am gestrigen Morgen.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel über der Marke von 1,06 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0639 Dollar und damit marginal mehr als am späten Vorabend. Vor dem EZB-Entscheid am frühen Donnerstganachmitag hatte das Währungspaar noch bei über 1,07 gestanden. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte mit zuletzt 1,0413 gegenüber dem Vorabend kaum...

