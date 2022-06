Bei der Anlagenkombination aus Photovoltaik und PV-Großspeicher, die durch die Innovationsausschreibung der Bundesnetzagentur gefördert wird, handelt es sich um eine der ersten dieser Art in Baden-Württemberg. Baywa re hat den Solarpark Spitalhöfe mit Batteriespeicher in Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg in Betrieb genommen. Der Photovoltaik-Solarpark mit einer Leistung von 7,5 MW kann jährlich rund 8 Millionen kWh Grünstrom erzeugen. Dadurch kann man den Verbrauch von 2.500 Durchschnittshaushalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...