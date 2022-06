Der Swiss Market Index (SMI) verliert um 09.15 Uhr um 1,13 Prozent auf 11'194,10 Punkte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag erneut deutlich tiefer eröffnet. Händler verweisen vor allem auf den Kursrutsch gegen Handelsende an den amerikanischen Börsen am Donnerstag. Die Anleger an der Wall Street hätten aus den EZB-Entscheiden vom Donnerstagnachmittag den Schluss gezogen, dass auch die US-Notenbank eventuell eine schärfere Gangart einlegen müsse...

Den vollständigen Artikel lesen ...