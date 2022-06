Svea Solar will Photovoltaik-Solarparks in europäischen Ländern realisieren. Dafür investiert der Investmentmanager Carval 100 Millionen Euro in das schwedische Photovoltaik-Unternehmen. Zu Beginn des Jahres hatte Svea Solar bereits die Investmentfirma Altor als Investor gewonnen. Auch Altor investiert 100 Millionen Euro in Svea Solar. Die neue Investition durch Carval soll nun direkt in die Entwicklung und Realisierung von Photovoltaik-Solarparks durch Svea Solar in Europa fließen.Versorgung mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...