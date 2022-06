Das Mainzer Start-up will sich als ein führender Anbieter für Photovoltaik-Pacht etablieren. Allerdings braucht es dafür eine gute finanzielle Ausstattung, denn es muss die Anfangsinvestitionen in die Photovoltaik-Anlagen für die Hausbesitzer übernehmen.Die Solaris Power AG ist im vergangenen Jahr gegründet worden. Nun will sich das Start-up aus Mainz im Bereich der Photovoltaik-Mietmodelle etablieren. Dies bedeutet, Haushalte können die Photovoltaik-Anlage auf ihrem Dach von Solaris Power installieren lassen und mieten sie dann über einen bestimmten Zeitraum - meist laufen die Verträge über 20 ...

