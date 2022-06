Die Sunfarming West GmbH hat in Heinsberg ein Solarkraftwerk mit 5,1 MW Leistung errichtet. Die Photovoltaik-Anlage enthält Bereiche mit Blühwiesen und Schafbeweidung für die Biodiversität und Bereiche für die Agri-PV. Knapp ein Jahr nach Gründung der Sunfarming West GmbH in Heinsberg, einer Tochtergesellschaft der Sunfarming Group mit Hauptsitz in Erkner bei Berlin, hat das Unternehmen seinen ersten Photovoltaik-Solarpark errichtet. Das Solarkraftwerk mit 5,1 MW Leistung entstand auf dem Gelände ...

