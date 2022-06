Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten setzte seinen Abwärtstrend fort und schrumpfte am Donnerstag um rund 2,5K Kontrakte, wie die CME Group mitteilte. Das Volumen hingegen stieg zum dritten Mal in Folge, dieses Mal um fast 10.000 Kontrakte. Gold navigiert weiter um die $1.840 Der Goldpreis fiel am Donnerstag bis in die Region von $1.840, bevor ...

