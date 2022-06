Baden-Baden - Das Spandauer Musiker-Duo SDP steht mit "Ein gutes schlechtes Vorbild" neu an der Spitze der deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Auf Platz zwei hält sich Rammstein mit "Zeit", die Schlagersängerin Bianca erreicht mit "Die Rosen der Madonna" neu Platz drei. In den Single-Charts bleibt der Rapper Luciano mit "Beautiful Girl" zum sechsten Mal auf Platz eins stehen. Rang zwei geht auch diese Woche an die Popkünstlerin Domiziana mit "Ohne Benzin". DJ Robin & Schürze verbessern sich mit "Layla" vom siebten auf den dritten Platz.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

