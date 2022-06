Die Inselprovinz Hainan, in dem südlichen China, exportierte diesen Monat die ersten Frischmelonen in ihrer Geschichte. Die Lieferung von 25,4 Tonnen im Wert von 38.048 USD ging nach Thailand und passierte den Zoll in dem Hafen Basuo an der Westküste von Hainan, so berichten chinesische Medien, wie SimFruit mitteilt. Bildquelle: Shutterstock.com Hainans Melonen sind ein...

