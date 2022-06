SPGI Zurich AG hat die Retailfläche an der Multergasse 11 in St. Gallen erfolgreich an PKZ MEN vermietet.Zürich - SPGI Zurich AG hat die Retailfläche an der Multergasse 11 in St. Gallen erfolgreich an PKZ MEN vermietet. PKZ ist das älteste Schweizer Modehaus und bekannt für seine exklusive Herren- und Damenmode. Nun konnte SPGI Zurich AG das Traditionsunternehmen für eine insgesamt 930 m2 grosse Retailfläche an der Multergasse 11 gewinnen. Hier eröffnet das Unternehmen, das 40 Filialen in der ganzen...

