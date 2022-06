FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3000 (3600) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS GULF KEYSTONE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 300 PENCE - BERENBERG CUTS KOSMOS ENERGY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 670 (620) PENCE - BERENBERG CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 230 (285) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BP PRICE TARGET TO 510 (500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CAPRICORN ENERGY PRICE TARGET TO 225 (215) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ENERGY ASSETS PRICE TARGET TO 1540 (1430) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 435 (400) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES JADESTONE ENERGY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 140 (105) PENCE - BERENBERG RAISES KISTOS PRICE TARGET TO 730 (490) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2975 (2750) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SIRIUS REAL ESTATE PRICE TARGET TO 150 (142) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 95 (70) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN STARTS SHELL WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 3100 PENCE - GOLDMAN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 752 (754) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 535 (705) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES ROLLS-ROYCE TO 'OVERWEIGHT' (E-W) - PRICE TARGET 118 (132) PENCE - RBC CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1350 (1375) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS WAREHOUSE REIT PRICE TARGET TO 155 (160) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 325 (305) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JEFFERIES CUTS 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 370 (480) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2240 (3058) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES EUROMONEY TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1300 (1080) PENCE



- JEFFERIES CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 790 (870) PENCE - 'BUY'



