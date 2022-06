Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich der Ausverkauf der vergangenen Tage am Montag fort. Angst habe das Ruder übernommen, heisst es am Markt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt zum Start in die neue Woche seinen Abwärtslauf ungebremst fort. Die Teuerungsdaten vom vergangenen Freitag aus den USA haben die Börsen weltweit unter Druck gesetzt. Nachdem bereits in den Wochen zuvor die Kurse mehrheitlich nach unten tendiert hatten, hat sich damit die Ausverkaufsstimmung noch verstärkt. Die Sorgen vor neuerlichen Lockdowns in China nach...

