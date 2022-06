In der Südeifel sollen elf Photovoltaik-Solarparks mit einer Gesamtleistung von 214 MW. Entstehen. Die dafür von der Projektgesellschaft Solarkraftwerke Südeifel benötigten PV-Module liefert Baywa re. Die Projektgesellschaft Solarkraftwerke Südeifel GmbH & Co KG, deren größter Teilhaber die Enovos Renewables GmbH aus Saarbrücken ist, errichtet in der Südeifel elf Photovoltaik-Solarparks mit einer voraussichtlichen Gesamtleistung von 214 MW. Die dafür notwendigen über 380.000 Photovoltaik-Module ...

Den vollständigen Artikel lesen ...