Zunehmende Zins- und Rezessionssorgen haben den Anlegern an Europas wichtigsten Aktienmärkten zum Wochenauftakt die Stimmung vermiest.Paris / London - Zunehmende Zins- und Rezessionssorgen haben den Anlegern an Europas wichtigsten Aktienmärkten zum Wochenauftakt die Stimmung vermiest. Der EuroStoxx 50 notierte am Montagmittag 2,43 Prozent tiefer bei 3511,71 Punkten. Für den französischen Leitindex Cac 40 ging es um 2,26 Prozent auf 6047,33 Punkte abwärts. Der britische FTSE 100 verlor 1,72 Prozent auf 7191,85 Zähler.

