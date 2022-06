In der Eifel will der Projektierer 11 Solarparks mit 214 Megawatt Gesamtleistung errichten. Bis Ende 2023 sollen die Photovoltaik-Kraftwerke am Netz sein, die über eine gemeinsame Kabeltrasse ins Hochspannungsnetz einspeisen.Nach der Ankündigung der 11 Photovoltaik-Kraftwerke mit 214 Megawatt Gesamtleistung in der Südeifel macht Enovos Renewables nun den nächsten Schritt. Baywa re gab am Montag bekannt, dass es mit der Beschaffung und Lieferung der mehr als 380.000 notwendigen Solarmodule beauftragt worden sei. Der Baustart für die Kraftwerke sei für den kommenden Juni geplant. Bis Ende 2023 sollen ...

