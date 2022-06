Am Montag schliesst der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 mit einem Minus von 2,69 Prozent bei 3502,50 Punkten.Paris / London - Die zunehmenden Zins- und Rezessionsängste schlagen auch in Europa immer mehr Anleger in die Flucht. Am Montag schloss der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 mit einem Minus von 2,69 Prozent bei 3502,50 Punkten, nachdem er zeitweise den tiefsten Stand seit über drei Monaten erreicht hatte - es war der fünfte Verlusttag in Folge. Für den französischen Cac 40 ging es letztlich um 2...

