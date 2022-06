Im Rahmen eines Veranstaltungspakets für die Kartoffelbranche fand die diesjährige Mitgliederversammlung der Union der Deutschen Kartoffelwirtschaft e.V. (UNIKA), am 9. Juni, in Bad Dürkheim statt. Bereits am Vorabend begrüßte der Vorstandsvorsitzende der UNIKA, Olaf Feuerborn, gemeinsam mit dem Präsidenten des Deutschen Kartoffelhandelsverbands e. V. (DKHV) mehr...

Den vollständigen Artikel lesen ...