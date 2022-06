Das USD/CHF-Paar notierte mit zuletzt 0,9938 wieder etwas deutlicher von der Parität entfernt.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag in der Nacht erlittene Verluste zum US-Dollar wettgemacht. Nachdem die Gemeinschaftswährung kurz unter die Marke von 1,04 US-Dollar gerutscht war, kostete sie am Mittag 1,0439 Dollar. Auch zum Franken hat sich der Dollar im Laufe des Morgens etwas abgeschwächt. Das USD/CHF-Paar notierte mit zuletzt 0,9938 wieder etwas deutlicher von der Parität entfernt...

