Die Bank of Japan (BOJ) gab am Dienstag bekannt, dass sie am 15. Juni ein neues Angebot für ihr Anleihekaufprogramm festgelegt hat. Zusätzliche Details Ankauf von JGBs mit einer Laufzeit von 10-25 Jahren im Wert von etwa 250 Mrd. Yen am 15. Juni. Kauf von JGBs mit einer Laufzeit von 5-10 Jahren im Wert von etwa 800 Mrd. Yen am 15. Juni. Am 15. Juni ...

Den vollständigen Artikel lesen ...