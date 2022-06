In der programmatischen Hauptrede, die vor den dynamischsten Technologieführenden der Welt auf dem UP Summit 2022 gehalten wurde, sind Technologietests in der realen Welt hervorgehoben worden. Eine Partnerschaft von Thermo King und Walmart hatte einen großen Auftritt mit einem batteriebetriebenen Kühlanhänger. Foto © Thermo King "Der allererste Kundentest in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...