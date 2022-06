Eine weitere Zinsanhebung um 0,5 Prozentpunkte gilt an den Finanzmärkten als ausgemachte Sache. Noch deutlichere Zinsschritte werden nicht mehr ausgeschlossen.Washington - Die US-Notenbank Federal Reserve dürfte ihren Kampf gegen die hohe Inflation an diesem Mittwoch entschlossen fortsetzen und möglicherweise sogar intensivieren. Eine weitere Zinsanhebung um 0,5 Prozentpunkte gilt an den Finanzmärkten als ausgemachte Sache. Noch deutlichere Zinsschritte um 0,75 Punkte oder gar einen ganzen Prozentpunkt werden mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen.

Den vollständigen Artikel lesen ...