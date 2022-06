Dänemark kletterte derweil von Platz 3 aus erstmals in der 34-jährigen Geschichte des Rankings der Lausanner Wirtschaftshochschule IMD an die Spitze.Lausanne - Die Schweiz zählt in Sachen Wettbewerbsfähigkeit stets zu den Top-Nationen. Im diesjährigen Ranking der Lausanner Wirtschaftshochschule IMD muss die Schweiz jedoch den Spitzenplatz an Dänemark abtreten. Neu steht die Schweiz im IMD-Ranking laut einer Mitteilung dazu vom Mittwoch auf Platz zwei. Dänemark kletterte derweil von Platz 3 aus erstmals in der 34-jährigen Ranking-Geschichte an...

