Der Swiss Market Index gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,80 Prozent hinzu auf 10'784,16 Punkten.Zürich - Vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend stabilisiert sich der Schweizer Aktienmarkt ein wenig. Am Vorabend war er unter dem Schlussstand 2020 aus dem Handel gegangen und hatte damit alle seine Gewinne des Vorjahres ausradiert. Am Markt rechnet mittlerweile die grosse Mehrheit mit einer Zinserhöhung des Fed um 75 Basispunkte. Zudem kommt überraschend der...

