- BARCLAYS CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5650 (5940) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES B&M TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 475 (600) PENCE - BERENBERG CUTS DEVOLVER DIGITAL PRICE TARGET TO 80 (180) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS IP GROUP PRICE TARGET TO 147 (162) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS OCADO PRICE TARGET TO 1415 (1800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 470 (510) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ROLLS-ROYCE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 100 (160) PENCE - BERENBERG STARTS ALLIANCE PHARMA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 145 PENCE - CITIGROUP RAISES WIZZ AIR TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 2300 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS ABRDN TO 'UNDERPERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 180 (230) P - CREDIT SUISSE RAISES SCHRODERS TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 3180 (3450) P - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 2235 (2354) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 400 (430) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CRANSWICK TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3650 (3810) PENCE - JPMORGAN RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 1930 (1900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4150 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF STARTS RENEWI WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 10.90 EUR - RBC CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 9800 (12200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 4825 (4625) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES DR. MARTENS PRICE TARGET TO 380 (375) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 1850 (2050) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/GOLDMAN REINITIATES CENTRICA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 123 PENCE - SOCGEN RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 680 (640) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 13000 (13650) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1300 (1750) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2700 (3660) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 8500 PENCE



