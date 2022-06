Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter - Juni 2022

Juni 2022

Die beiden Hauptbelastungsfaktoren der letzten Monate bestehen unverändert: Der Krieg in der Ukraine und die Lockdowns in chinesischen Großstädten.

Hiermit verbunden sind - auf unterschiedlichen Wegen - deutlich erhöhte Inflationszahlen auf beiden Seiten des Atlantiks, die die Zentralbanken (derzeit) zu sukzessiven Zinserhöhungen bewegen.

Dies belastet weiterhin alle Asset-Klassen. Aktien, Edelmetalle, Anleihen und auch Crypto-Währungen boten im vergangenen Monat keinen Rückzugsort vor fallenden Kursen.

Selbst der US-$ zeigte Schwäche bis auf knapp 1,08 US-$/€. Wir haben das Portfolio unverändert belassen.

Der Krieg in der Ukraine sowie die Lockdowns in China sind jeweils ausschließlich politisch bedingt.

Beide Situationen werden sich lösen - wahrscheinlich eher kurz- als mittelfristig. Ein Waffenstillstand und/oder eine Öffnung erster Städte in China böten den Märkten dann einen ad-hoc Schub von bspw. rund 1.000 Dax-Punkten nach oben - an derartigen Tagen muß man dabei sein.

Mit diesen - wann auch immer beginnenden - Entspannungen wird auch der Druck von der Inflationsseite weichen: In Folge eines Waffenstillstandes werden die Energiepreise (als einer der treibenden Faktoren der Inflation) zurückkommen. In Folge von Wiedereröffnungen in China werden die Lieferketten wieder geschlossen/verbessert und die Teileversorgung/das Warenangebot verbessert sich wieder.

Die Zentralbanken werden dann ihre Zinspolitik moderater ausrichten können und müssen, um die Konjunktur zu unterstützen. Wir erwarten nicht, dass die FED und die EZB ihre aktuellen Haltungen betreffend weiterer Zinserhöhungen in 2022 durchhalten werden. Rückläufige Zinserwartungen werden die Aktien- und Bondmärkte unterstützen. Wir gehen - unverändert - von deutlich höheren Aktienkursen zum Jahresende 2022 als im 4Q2021 aus.

Gold hat nach Formieren des all-time Doppeltops bei 2.060 eine Korrekturphase gestartet und auch den Widerstand bei 1.840 $/Unze nach unten durchstoßen. Wir können uns einen Wiedereinstieg zu späterer Zeit gut vorstellen. Unser aktuelles - vorsichtiges - Korrekturziel ist nun 1.600 $/Unze.

Wasser-Aktien werden durch die natürliche Knappheit dieses Rohstoffes als auch durch die Zugehörigkeit zum ESG-Anlagebereich weiter profitieren. Wasserstoff steht unseres Erachtens in den Startlöchern, wenn die technischen Nachteile von Elektro-PKWs und insbesondere Elektro-LKWs offenkundiger werden - wir halten diese kleinere Position entsprechend mit einem kleinen Anteil perspektivisch. Der US-$ dürfte bei steigender Risikobereitschaft zunächst wieder etwas zurückkommen, bevor er seinen weiteren Weg in Richtung Parität zum Euro fortsetzen wird.

