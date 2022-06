Clariant, ein Hersteller von Spezialchemikalien, hat in sein erstes kommerzielle Zellulose-Ethanol produziert. Die Produktion ist in der Sunliquid-Anlage von Clariant im rumänischen Podari angesiedelt. Die gesamte Produktionsmenge nimmt Shell ab. In den letzten sechs Monaten hat Clariant die Anlage einem gründlichen Inbetriebnahmeprozess unterzogen. Dadurch hat man den Produktionsstart ermöglicht. Aus 250 000 Tonnen lokal bezogenen Agrarreststoffen gewinnt die Anlage etwa 50 000 Tonnen Biokraftstoffe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...