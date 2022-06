Berlin - CDU-Chef Friedrich Merz will auf dem nächsten Parteitag für den neuesten Vorschlag der Struktur- und Satzungskommission seiner Partei zur Frauenquote werben - begrenzt auf fünf Jahre. Merz habe "zum Ausdruck gebracht, dass er die Vorschläge der Satzungskommission unterstützen wird", sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja nach den CDU-Gremiensitzungen am Mittwoch im Konrad-Adenauer-Haus.



Die Vorschläge seien "ein intensiver Kompromiss" der 15 CDU-Landesverbände und Merz werde dafür werben, sie anzunehmen. Die Quote sei aber nur "das zweitbeste Instrument", hob Czaja hervor und verwies auf weitere Ergebnisse der Kommission. Der CDU-Chef wolle die Frauenquote aber auf fünf Jahre begrenzen und sie dann "evaluieren", so der CDU-Generalsekretär. Er habe im Präsidium dafür eine "große Unterstützung" bekommen.

