Die SBB planen voraussichtlich ab 2026 mehr direkte Verbindungen via Basel zu verschiedenen Destinationen in Deutschland.Bern/Bussnang - Die SBB bestellen bei Stadler Rail sieben weitere Giruno-Züge. Damit wollen sie ihr Angebot nach Deutschland ausbauen. Der Auftrag hat ein Volumen von rund 250 Millionen Franken, wie der Ostschweizer Zugbauer und die SBB am Mittwoch bekannt gaben. Die SBB planen voraussichtlich ab 2026 mehr direkte Verbindungen via Basel zu verschiedenen Destinationen in Deutschland.

