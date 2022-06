Grosse Flächen wurden beschädigt oder sind mit Minen durchseucht, Technik wurde zerstört, Getreide gestohlen und hunderttausende Tiere sind umgekommen.Kiew - Die Landwirtschaft der Ukraine hat durch den russischen Angriffskrieg nach Kiewer Berechnungen bislang Schäden von 4,3 Milliarden Dollar erlitten. Grosse Flächen seien beschädigt worden oder durch Minen verseucht, heisst es in einem Bericht von Forschern im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums in Kiew. So habe Ernte im Wert von 1,43 Milliarden Dollar nicht eingebracht werden können.

Den vollständigen Artikel lesen ...