Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 büsst am Mittag 2,47 Prozent auf 3445,20 Punkte ein.Paris / London - Nach einer Stabilisierung zur Wochenmitte hat sich die Talfahrt an Europas Börsen am Donnerstag fortgesetzt. Dominiert wurde das Marktgeschehen von der Geldpolitik. Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed zum dritten Mal seit Beginn der Coronavirus-Pandemie den Leitzins erhöht. Die Anhebung um 0,75 Prozentpunkte bedeutete den grössten Zinsschritt seit fast 30 Jahren.

Den vollständigen Artikel lesen ...