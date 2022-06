Mit einem Gewicht von 4,7 Kilogramm pro Quadratmeter sind sie deutlich leichter als herkömmliche Solarmodule und erreichen dennoch einen Wirkungsgrad von 24 Prozent. Mit dem "Solar Butterfly" belegt OPES Solutions nun die Eignung für die Integration der Photovoltaik-Technologie in Fahrzeugen.OPES Solutions hat eine Lösung für die Photovoltaik-Nutzung in Fahrzeugen auf den Weg gebracht. Das Unternehmen entwickelte einen neuen Herstellungsprozess für Solarmodule auf Basis von recyceltem PET aus Meeresplastik. In einem einzigen automatisierten Schritt werden kristalline Solarzellen auf Waferbasis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...