Der SMI verliert am Donnerstag ganze 2,86 Prozent auf 10'475,37 Punkte.Zürich - Eine unerwartet deutliche Zinserhöhung der Nationalbank hat den ohnehin fragilen Börsen in ganz Europa am Donnerstag schwer zugesetzt. Der hiesige Leitindex SMI nahm - nach dem kurzen positiven Intermezzo vom Vortag - nach dem Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) den Abwärtstrend mit voller Fahrt wieder auf. Eine straffere Geldpolitik der Notenbanken von Hongkong...

